Carrefour discute sa reprise par un groupe canadien

Des discussions préliminaires ont été engagées, mais les conditions de cette possible acquisition ne sont pas encore arrêtées , lit-on dans un communiqué d'Alimentation Couche-Tard. "Il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions exploratrices débouchent sur un accord ou une opération."

S'étendre en Europe

Un tel rapprochement permettrait au géant canadien d'étendre sa présence en Europe. Alimentation Couche-Tard est déjà actif en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie à travers dix entités.

Le groupe se targue de disposer de 2.722 magasins et 22.000 salariés en Europe. A l'échelle mondiale, le réseau Couche-Tard (et ses enseignes Circle K et Ingo) représente 14.200 magasins.