Carrefour et Leclerc vont vendre les carburants à prix coûtant en France

La mesure applicable sur le territoire français est exceptionnelle et sera limitée dans le temps. Mais, en France, la polémique enfle face à l'augmentation des prix du carburant alors que le gouvernement maintient pour le 1er janvier prochain son projet de taxation revue à la hausse.

La grande distribution prend les devants face à la hausse de la taxation des carburants en France. Les distributeurs Carrefour et Leclerc sont les premiers à saisir la balle au bond pour attirer les automobilistes fâchés de voir les prix de l'essence et du diesel monter en flèche. Ils vont à titre exceptionnel distribuer des carburants à prix coûtant pour une période limitée, jusqu'au 17 novembre dans les stations-services intégrées à ses hypermarchés Carrefour et jusqu'à la fin du mois chez Leclerc.