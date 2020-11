Carrefour gèle les prix de 20.000 produits

Et pour convaincre les sceptiques, le distributeur a annoncé jeudi geler le prix de tous ses produits, soit plus de 20.000 références dans ses hypermarchés et plus de 10.000 dans ses Market et Express. Elle concerne tant les marques nationales que ses marques propres. Elle ne s’applique cependant pas aux promotions, aux produits frais à cours très variables (poissonnerie, fruits et légumes de saison) ni aux produits des producteurs locaux issus des circuits courts.