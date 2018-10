Carrefour mise sur la blockchain pour mieux interagir avec le client

Delhaize et Colruyt en retrait

La technologie blockchain n’en est qu’à ses débuts. Ils sont encore balbutiants. Avec sa plateforme "IBM Food Trust", le géant américain de l’électronique n’a jusqu’ici rallié que trois géants de la distribution (lire ci-contre). Trop cher? Pas nécessairement. Mais le recours à cette technologie de stockage et de transmission de données transparente et sécurisée entraîne des ajustements stratégiques qui ne sont guère évidents à appliquer.

Un rapide sondage auprès des deux grands concurrents belges de Carrefour permet en tout cas de conclure que si la question est à l’étude, elle n’est pas à l’ordre du jour à ce stade.

Chez Delhaize, on reste très discret. L’idée n’est pas écartée d’office, mais le passage à la blockchain n’est pas envisagé avant 2019.

Colruyt, de son côté, étudie "de façon progressive et en toute confidentialité" les possibilités et les avantages de la blockchain. "Nous examinons comment cette technologie peut contribuer à plus de confiance et de transparence dans la filière alimentaire, notamment en ce qui concerne le tracé ‘de la ferme à l’assiette’ pour des catégories de produits très spécifiques", précise une porte-parole du groupe de Hal.

Celle-ci s’abstient de tout autre commentaire. "Nous sommes dans un secteur hyperconcurrentiel."