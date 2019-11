Carrefour peut récupérer une de ses franchises

Un franchisé qui exploitait un Carrefour Express vient de perdre la première manche de la bataille judiciaire qui l’oppose au distributeur. Face au niveau de la dette du franchisé (plus de 230.000 euros), Carrefour, après des discussions à l’amiable, avait, à la fin du mois de juin, activé la clause résolutoire lui permettant de mettre fin au contrat de franchise. Le franchisé, ne l’entendant pas de cette oreille, avait cité Carrefour devant le tribunal de l’entreprise et, en référé, avait partiellement obtenu gain de cause. L’idée du franchisé était alors d’interdire à Carrefour de reprendre possession du fonds de commerce aussi longtemps que le franchisé, comme il l’avait lui-même proposé, continuait à payer les marchandises au comptant et remboursait une somme de 3.500 euros par mois sur les arriérés des montants dus. Le distributeur, défendu par Olivier Clevenbergh (Strelia), estimait que ces remboursements ne permettraient pas au franchisé de rembourser sa dette avant la fin du contrat de franchise, prévue en 2021, raison pour laquelle il était allé en appel de cette première décision. Parallèlement à cela, le franchisé avait décidé d’intenter une action au fond. Celle-ci est toujours pendante.