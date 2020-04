Carrefour poursuit son redressement, y compris en Belgique

Une croissance sensible sur tous les marchés, amorcée dès avant la crise du Covid-19: le groupe Carrefour a bouclé le premier trimestre 2020 sur un chiffre d'affaires de 19,45 milliards d'euros (+7,8%). En janvier-février, la croissance était déjà au rendez-vous: +4,3%.

La croissance, partiellement alimentée par les "achats de précaution" opérés au début du confinement, ne concerne que les produits alimentaires (+9,9%). Une progression sensible qui s'explique en partie par les "achats de précaution" de denrées comme l'épicerie sèche ou les produits de longue conservation.

En "non-food", les recettes reculent de 3,5%. Des segments comme le textile, considérés comme non prioritaires, ont été pénalisés et certains pays ont imposé la fermeture des rayons non alimentaires.