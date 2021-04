Carrefour surfe sur la révolution numérique et engage

Le distributeur entend recruter d’ici juillet 70 profils technologiques pour compléter l'équipe IT actuelle de quelque 150 personnes. "La pandémie de Covid a fortement accru le besoin de ressources humaines en informatique. Il y a énormément de nouveautés à mettre en valeur et de plateformes à sécuriser, ce qui nécessite des outils bien à jour", explique Siryn Stambouli, porte-parole.

Le recrutement a déjà commencé. Les fonctions recherchées sont très variées (ingénieurs et analystes techniques, responsables d'équipe et de projet...) et ciblent aussi bien de jeunes diplômés que des profils plus expérimentés. "Il ne s'agit pas de remplacements de départs, mais de renforcer les équipes existantes", précise la porte-parole.