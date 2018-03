Carrefour tombe dans le rouge en 2017, le dividende abaissé

Sa rentabilité opérationnelle a reculé de 60 points de base à 2,5% contre 3,1% un an auparavant. Plombé par un décrochage de ses performances en France et par la déflation des prix au Brésil, ses deux premiers marchés, le groupe avait lancé un deuxième "profit warning" début janvier, disant tabler sur un résultat opérationnel d'environ deux milliards d'euros.

Qu'en est-il en Belgique?

A taux de change constant, le chiffre d’affaires 2017 s’élèverait à 78.628 millions d’euros, à comparer à 76.645 millions d’euros en 2016, soit une hausse de 2,6 %. Mais si on regarde de plus près, on remarque que le chiffre d'affaires du groupe est en hausse partout en Europe (hors France)... sauf en Belgique où il resté stable à 3.993 millions d'euros (contre 3.994 millions en 2016). Il est en baisse en France et en Asie, mais en hausse en Amérique latine.