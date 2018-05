Carrefour veut ouvrir des magasins bio en Belgique

Le marché du bio est en forte croissance et tous les acteurs de la distribution savent qu'ils doivent s'y positionner. Colruyt a depuis longtemps ouvert ses Bioplanet. Delhaize a un large assortiment. Et même les discounter s'y sont mis sérieusement, Aldi et Lidl proposant une gamme fixe avec les produits de base et des offres temporaires. Bref, pour se démarquer, il faut innover, comme toujours.