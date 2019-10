Cash Converters Belgium change de mains

La master franchise belge de la chaîne de magasins de seconde main Cash Converters Belgium a été reprise par un groupe d’actionnaires privés actifs dans les secteurs du retail et des PME , annonce l’entreprise dans un communiqué.

A la tête de ceux-ci on trouve Benoit Ghiot, ancien CFO de D’Ieteren et ex-patron d’Alcopa. Nommé président du groupe, il représentera l’ensemble des nouveaux actionnaires. La direction du est confiée à Kevin Kaeses qui occupait déjà le poste de directeur général du franchiseur belge. L’objectif de cette reprise est non seulement de développer l’offre à destination de la clientèle, mais aussi de soutenir l’expansion de l’enseigne sur le marché belge, indique Cash Converters.