Ce qu'ING aime dans l'action Colruyt

Hans D’Haese qui a repris la couverture de Colruyt chez ING maintient la recommandation à "conserver" mais a relevé son objectif de cours à 53 euros contre 41 euros avant. La toute grande majorité des analystes qui suivent la valeur (16 sur 19) conseillent toujours de s’en tenir à l’écart. Seul Degroof Petercam recommande un achat avec un objectif de cours de 58 euros à comparer avec une moyenne de 43,3 euros et un cours actuel de 50,8 euros.

L’analyste constate que l’action se traite actuellement avec une valeur d’entreprise représentant 8,6 fois l’Ebitda pour l’exercice 2020/2021 ce qui est en ligne avec le secteur. Il note également que le bilan du distributeur et la politique de rachat d’actions propres compensent largement les risques au niveau des bénéfices.

Les atouts du groupe

1. Le distributeur a formulé des prévisions rassurantes lors de son assemblée annuelle qui s’est tenue fin septembre montrant la confiance de la direction. "Il est important de souligner que dans un marché où il est interdit de vendre à perte, un groupe sans fioritures comme Colruyt avec la base de coûts la plus faible sera toujours capable de défendre sa part de marché."

2. Un faible coût de capital est un atout . Colruyt est gérée de façon conservatrice et au moindre coût rappelle l’analyste. "Pas de fusion audacieuse à l’étranger, un bilan ‘paresseux' et une politique de dividende stable peuvent paraître ennuyeux mais ils ont leurs avantages dans le cadre d’une détérioration du contexte macroéconomique."

3. Une société sans dette et avec un rendement des capitaux investis (ROCE) supérieur mérite une prime. Comme signalé plus haut, l’action se négocie actuellement en ligne avec ses concurrents alors que sa prime historique est de 20%. Avec une position de cash nette alors que l’endettement moyen est de 0,5 chez ses pairs et un ROCE de 25% pour 15% pour le secteur, Hans D’Haese estime qu’une prime de 10% serait tout à fait justifiée.