"Cette fusion ne serait pas dans le meilleur intérêt de Carrefour"

Mardi soir, des discussions menées entre le Canadien Couche-Tard , inconnu au bataillon chez nous, et le groupe français Carrefour ont fuité via l’agence Bloomberg. Dans un communiqué de deux lignes, ce dernier a reconnu avoir été approché "dans une démarche amicale" pour un projet de fusion précisant que les discussions se trouvaient à un stade "très préliminaire" . Pas encore de marche nuptiale, donc.

Le Canadien deux fois plus gros

Apparemment, le marché a tendance à croire à une publication des bans. Le titre a bondi de 14% en matinée à 17,6 euros mais il est à noter que, depuis cinq ans, il ne fait que s’étioler en bourse avec un plus haut de 26,5 euros début 2016. Sa capitalisation boursière tourne aujourd’hui autour de 12,6 milliards d’euros contre près de 30 milliards pour le Canadien . Une fusion pas vraiment entre égaux ...si elle se concrétise.

Pourtant, lorsque l’on examine les forces en présence, cette différence de valorisation peut étonner. Avec 12.225 magasins répartis dans 30 pays, Carrefour a dégagé un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros en 2019 et un bénéfice de 1,3 milliard . Quelque 50% de ses revenus sont issus de l’hexagone.

De son côté, Couche-Tard a généré un chiffre d’affaires de 49 milliards d’euros pour son dernier exercice, au sein duquel les ventes de carburant occupent une place prépondérante. Le bénéfice s’est élevé à 2,1 milliards d’euros . Le distributeur compte 16.000 points de vente dont 9.000 aux Etats-Unis et 2.700 en Europe (Scandinavie, Pologne et Irlande). L’explication de cet écart de valorisation s’explique sans doute par les marges. Pour Couche-Tard, celle de l’ebitda atteint 8% contre 5,9% chez Carrefour.

Intérêt limité

Voilà dressé sommairement le portrait de ces deux fiancés potentiels. Et maintenant la question à un dollar canadien : quelles sont les chances de voir cette union bénie ? Disons-le tout net. Ce n’est pas la liesse des grands jours dans la communauté des analystes où l’on garde ses poignées de riz au fond des poches.

Il y a une utilité stratégique limitée dans le chef de Couche-Tard pour racheter Carrefour estime BMO. Pour justifier un accord de cette taille, la société cible devrait présenter un avantage stratégique "extrêmement convaincant", souligne Peter Sklar. Il se dit sceptique sur la conclusion d’un deal, Carrefour ayant "intrinsèquement" des marges plus faibles et des taux de croissance plus modestes.