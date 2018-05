"Changer pour survivre", le leitmotiv de Marks & Spencer

Marks & Spencer doit moderniser l'entreprise pour assurer sa compétitivité et raviver sa culture. "Nous n'avons d'autre choix que d'accélérer le changement". Il faut dire que la chaîne britannique de magasins connaît une profonde restructuration sous l'impulsion notamment de son nouveau président et expert du secteur, Archie Norman:

Résultat? L'enseigne voit pour son exercice annuel décalé (2017-2018) son bénéfice net se diviser par plus de quatre. Il s'est ainsi réduit à 25,7 millions de livres (29 millions d'euros) contre 117,1 millions de livres à l'exercice précédent. Le directeur général de M&S, Steve Rowe, attribue donc ce repli aux "coûts à court terme" de la réorganisation. Il ajoute que ce plan drastique n'a d'autres objectifs que de rendre le groupe "plus agile, moins coûteux, plus avenant pour ses clients et mieux connecté."