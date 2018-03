Claire's à l'abri de ses créanciers pour apurer sa dette

Présente également à l'internationale, l'enseigne affirme que ce dispositif légal ne concerne pas ses filiales. "Claire's espère sortir du chapitre 11 en septembre 2018 avec des liquidités de plus de 150 millions de dollars et avoir réduit sa dette totale d'environ 1,9 milliard", affirme-t-on au sein de la chaîne créée en 1961.

Elle affirme ne pas être dans une situation désespérée comme certains groupes de la distribution. Elle insiste que sa restructuration porte essentiellement sur la réduction de la dette et non sur ses activités .

Que compte faire Claire's pour redresser la barre?

→ Réduire sa dette: Claire's indique que les fonds Elliott Management et Monarch Alternative Capital LP, qui sont d'importants créanciers, ont accepté une restructuration de leurs créances. "Nous serons une entreprise plus saine et beaucoup plus rentable quand nous allons terminer ce processus, ce qui fera de nous un partenaire en affaires solide pour nos fournisseurs et franchisés", avance Ron Marshall, le PDG.