Colruyt autorisé à cultiver des moules en mer du Nord

Le groupe a obtenu les autorisations nécessaires lui permettant d'exploiter les ressources d'une partie de la zone Westdiep, à Nieuport. Objectif: cultiver des moules et assurer une première récolte pour l'automne 2022.

En octobre, la ville de Nieuport a annoncé qu'elle allait saisir le Conseil d'État contre mais Colruyt a finalement reçu les permis d'environnement et d'utilisation pour la zone de projet C en mer du Nord. La zone C, mieux connue sous le nom de zone Westdiep, est située à cinq kilomètres au large des côtes de Nieuport et de Coxyde. En attendant de pouvoir cultiver des huîtres et des algues, Colruyt s'attend à une première récolte limitée de moules à l'automne 2022, au plus tôt.

Agenda et négociations

Le groupe cherche à présent des partenaires pour l'installation et l'entretien des lignes de moules, leur culture et leur récolte, ainsi que leur traitement et leur conditionnement. La conception de l'installation est en cours de finalisation et devrait être prête dans la première moitié de l'année prochaine. Dans la seconde moitié de l'année 2021, le groupe prévoit d'installer les premières lignes de moules.

250 tonnes de moules La zone C sera composée d'une cinquantaine de filières de moules qui devraient produire jusqu'à 250 tonnes de cet animal marin.

Dans premier temps, un quart de la surface de la zone C sera utilisé. Il y aura une cinquantaine de filières de moules qui produiront quelque 250 tonnes de mollusque. La première récolte limitée devrait avoir lieu à l'automne 2022. Et le groupe vise - pour 2023 - la première saison complète des moules et espère pouvoir proposer, pour la première fois, des moules belges dans tous ses magasins.

Une nouveauté en Belgique

"La culture des moules, des huîtres et des algues à une telle échelle en mer du Nord n'a jamais été faite auparavant. Nous savons également que cela ne sera pas facile étant donné les conditions difficiles et le courant dans la mer du Nord belge. C'est pourquoi nous procédons étape par étape", explique Stefan Goethaert, directeur de la qualité et de la production au sein du groupe Colruyt.

