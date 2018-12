Colruyt bondit à un nouveau sommet mais les analystes restent frileux

Dans la foulée de ses résultats semestriels, l'action Colruyt a bondi de près de 12% ce matin touchant un nouveau plus haut historique. De leur côté, les analystes soulignent que le titre affiche déjà une prime élevée par rapport aux concurrents.

Le sentiment optimiste et limite euphorique qui entoure l’action Colruyt depuis quelques mois ne faiblit pas. Que du contraire. Ce matin, au lendemain de la publication des résultats semestriels du groupe de distribution, le titre grimpait de près de 12% à 64,60 euros -un nouveau plus haut historique- portant sa performance sur l’année 2018 à 45%!

Un parcours d’autant plus exceptionnel au vu de l’atmosphère qui règne sur les marchés et, comme on l’a déjà souligné ici, du manque de soutien de la plupart des brokers qui suivent la société.

Colruyt a publié des chiffres légèrement supérieurs aux attentes reconnait, Giel-Jan Triest d’ING. Pour le premier semestre, le groupe de Hal affiche une progression de 3% de son chiffre d’affaires à 4,56 milliards d’euros. L’Ebitda, pour sa part, grimpe de 10,2% à 388 millions d’euros et le bénéfice net de 15,4% à 208 millions d’euros.

Cette solide performance est due à des gains de parts de marché, à l’inflation, à la croissance du volume et à un environnement moins compétitif souligne l’analyste. Le climat devrait toutefois redevenir plus concurrentiel au cours de la seconde partie de son exercice 2018/2019.

Valorisation élevée

Malgré cela, Giel-Jan Triest maintient sa recommandation à "conserver" et son objectif de cours à 41 euros. Pour trois raisons : la forte hausse de l’action depuis le début de l’année (+33% avant le bond de ce matin), la valorisation relativement élevée par rapport à ses pairs et un contexte plus concurrentiel en 2019 avec l’entrée sur le marché belge de la chaîne néerlandaise Jumbo.

Fernand de Boer de Degroof Petercam trouve aussi que la valorisation du titre affiche une prime significative vis-à-vis du secteur et pointe le fait que le groupe opère dans un environnement à faible croissance.

Cela dit, l’analyste estime que l’enseigne affiche une belle santé et cela grâce aux investissements réalisés ces dernières années lui permettant de gagner des parts de marché tout en conservant des marges élevées et une bonne génération de liquidités. "La position financière est solide et autorise un beau dividende et des rachats d’actions" ajoute-t-il. Il conseille toujours de conserver la valeur mais il pourrait revoir son objectif de cours qui est actuellement fixé à 56 euros.

KBC reste à "réduire"

Chez KBC Securities, Alan Vandenberghe reste très circonspect face à la valeur. Comme attendu, note-t-il, Colruyt a tiré parti de conditions de marché plus favorables mais la performance opérationnelle est en ligne avec ses attentes.

Comme ses confrères, il souligne que l’action se négocie avec une prime, qu’il évalue entre 50 et 70%, par rapport aux autres acteurs de la grande distribution. "Avec une action qui anticipe de bons résultats et une prime à son niveau le plus élevé depuis début 2009, nous réitérons notre conseil à réduire" conclut l’analyste.