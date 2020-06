Colruyt fut la valeur anti-Covid 19 par excellence au sein du Bel 20 durant la pandémie. Elle a joué à plein son rôle de valeur refuge (stockage alimentaire et ruée sur le papier toilette obligent) affichant sur les trois derniers mois un gain de 23% et de 15% depuis le début de l’année alors que le Bel 20 a reculé de 11% en 2020. Entre le début de la dégringolade des marchés, en février, et la mi-mai, elle a même bondi de 30% clôturant à 60 euros le 12 mai.

Boudée par les analystes

Et paradoxalement, Colruyt est sans doute la valeur de notre indice de référence la moins appréciée par les analystes financiers . Ils conseillent majoritairement (10 brokers) de se tenir à l’écart de l’action, alors que sept suggèrent de la conserver et un seul de l’acheter. Le cours actuel de 53,7 euros dépasse d’ailleurs le target moyen de 46,7 euros.

Target relevé

Cette tendance positive devrait également se confirmer dans les chiffres du premier trimestre en cours juge l’analyste qui rappelle que Colruyt ne donne pas de prévisions lors de la publication de ses résultats annuels. Pour l’exercice 2020/2021, il a d’ores et déjà relevé sa prévision d’Ebitda à 830 millions d’euros contre 809 millions avant. Dans la foulée, son objectif de cours est majoré d’un euro à 59 euros, le plus élevé de tous les brokers.

"Colruyt est et restera le gagnant du marché belge, affirme-t-il. A notre avis, le marché sous-estime la solidité financière du groupe." Il signale, par exemple, qu’en utilisant cette solidité via des rachats d’actions ou des fusions et acquisitions, le distributeur pourrait doper ses bénéfices de 20%. Il ajoute, en outre, que la valorisation actuelle ne prend pas en compte les actifs cachés de Colruyt comme l’investissement dans les parcs d’éoliennes et l’immobilier en France.