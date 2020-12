Colruyt et le confinement : premières estimations

"Nous nous attendons à une forte croissance du chiffre d’affaires en raison du confinement qui a touché l’Horeca au cours du printemps ce qui a non seulement engendré un momentum favorable pour les bénéfices mais aussi des marges plus élevées" avance Hans D’Haese d’ ING ("conserver" ; 53 euros).

Marge de 6,1%

Il table ainsi sur des ventes semestrielles en hausse de 5,7% à 5 milliards d’euros ce qui est sous les chiffres de progression observés chez d’autres grands acteurs de la distribution alimentaire en Europe occidentale. Explication : l’analyste estime que les magasins de proximité ont connu une nouvelle augmentation de leur part de marché ce qui constitue une nouvelle positive pour les enseignes OKay et Spar de Colruyt mai une moins bonne pour les supermarchés du groupe. Il anticipe également une performance plus faible dans les chaînes non-food Dreamland et Dreambaby .