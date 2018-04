Colruyt investit 700.000 euros dans la lutte contre les déchets sauvages

Le premier distributeur du pays prévoit d’équiper 220 parkings de supermarchés de poubelles et poteaux cendriers pour s’attaquer aux déversements de déchets sauvages.

Le déversement sauvage de déchets nuit à la santé, au bien-être, coûte de l’argent et détériore l’image de marque d’une société. Ce fléau touche aussi bien les sites touristiques que les espaces de vie commune, notamment les parkings et les arrêts de transports en commun.

"Une expérience pilote menée sur 11 parkings de magasins Colruyt a permis de réduire de 40% le volume de déchets sauvages." Vic De Meester Coordinateur environnement chez Colruyt

Cela fait déjà quelques années que la SNCB s’est attaquée au problème en installant sur les quais de ses gares des poubelles permettant le tri sélectif des plastiques (PMC) et du papier. Le groupe Colruyt, numéro un de la distribution en Belgique, a décidé de faire de même.

"Une expérience pilote menée sur 11 parkings de magasins Colruyt a donné des résultats probants. Une mesure simple consistant à placer les équipements de récupération à la bonne place a permis de réduire de 40% le volume de déchets sauvages. Et les déchets ont été jetés dans les poubelles adéquates", explique Vic De Meester, coordinateur environnemental chez Colruyt.

Cette phase pilote a permis de récolter pas moins de 10 tonnes de PMC, ce qui a incité l’enseigne de Hal à étendre l’expérience.

Plus de 220 parkings

La chaîne de supermarchés s’apprête ainsi à équiper plus de 220 parkings de magasins, centres de distribution et autres sites du groupe d’au moins un poteau cendrier et d’un îlot de tri pour les déchets PMC et les déchets résiduels.

Au total, Colruyt investira quelque 700.000 euros pour l’installation de 600 nouvelles poubelles, 600 poteaux cendriers et 30 poubelles suspendues.

"En prévoyant une infrastructure adéquate, on donne aux gens le petit coup de pouce nécessaire pour les inciter à jeter correctement leurs déchets", souligne Sigfried Dewitte (KU Leuven), professeur spécialisé dans les changements comportementaux.

À terme, l’ensemble des magasins du groupe Colruyt (plus de 600), qui comprend aussi les OKay, Bio-Planet et autres Spar, devrait être doté de poubelles de tri sélectif.

"Les gens trient leurs déchets chez eux, mais pas dans l’espace public. Ce n’est pas logique", dit Vic De Meester.

Pour démultiplier l’effet de levier de cet investissement, Colruyt lancera une campagne de sensibilisation à la problématique des déchets sauvages.

Au programme, des publicités et des affiches en magasin et sur les arrêts de bus proches des supermarchés. S’ajoute à cela l’inscription du message "Ensemble pour moins de déchets sauvages" sur six références de boissons fraîches et chips Everyday – soit quelque 4,4 millions de produits au total –, des emballages qui finissent régulièrement en déchets sauvages.