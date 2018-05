Colruyt, la mal-aimée des analystes

C’est l’action du Bel 20 qui a le moins la cote auprès des analystes financiers. Et son gadin du jour (-7%), c’est à l’un d’entre eux qu’elle le doit (lire plus bas).

Ils n’aiment pas Colruyt . Et c’est peu dire. Parmi ceux qui suivent la société, ils sont 65% (soit 13 sur 20) à conseiller de vendre l’action. Aucun, parmi eux, n’ose suggérer un achat. Trois brokers (Oddo BHF, HSBC et Jefferies) visent un cours de 37 euros sur les douze mois soit un prix inférieur de 22% par rapport à la clôture de mercredi.

C’est une situation assez exceptionnelle. A l’exception de Proximus , pour laquelle les analystes sont partagés entre vendre (42,3%) et conserver (42,3%), les conseils proposant de se débarrasser d’une action sont minoritaires au sein du Bel 20.

Notons que c’est la biotech Galapagos qui remporte le plus de suffrages positifs (90% à l’achat), suivie par AB InBev (77,1%) mais on a vu que cela n’a pas empêché la valeur de connaître une traversée du désert. Pointons encore le producteur d’inox Aperam (64,3%) et ING (63,3%) .