Colruyt lance un éco-score de ses produits alimentaires

Le premier distributeur belge lance ce mercredi un éco-score sur 2.500 produits de marques propres. Il sera accessible dans un premier temps sur l'appli SmartWithFood.

Si le consommateur est aujourd'hui familiarisé avec le nutri-score, son information sur le caractère respectueux de l’environnement des denrées qu'il achète reste peu accessible, voire lacunaire.

Les distributeurs réfléchissent à la question. Des pistes sont à l'étude. La plupart des enseignes tablent à ce stade sur la mise en place d'un "score carbone" ou sur l'utilisation de labels de certification. On est encore loin d'un affichage environnemental obligatoire et validé par les pouvoirs publics.

Chez nous, une première initiative discrète a été lancée depuis un mois par la coopérative de supermarchés bio Färm. Celle-ci a mis au point le "Färmoscope", un indicateur de durabilité basé sur onze critères écologiques, sociétaux et économiques: denrées bio, produites et transformées en Belgique par des marques non cotées en Bourse, peu énergivores...

2.500 produits

C'est tout jusqu'ici. D'autres initiatives privées existent pourtant, en France notamment. C'est là que Colruyt est allé chercher son inspiration. De quoi lui permettre d'aller brûler la politesse à la concurrence en mettant en ligne dès ce mercredi l'éco-score de 2.500 de ses produits de marques propres (Boni essentiellement).

"L’inconvénient, c’est que cela ne prend pas en compte des aspects connexes comme la saisonnalité ou le pays d'où vient le produit vendu." Stefan Goethaert Directeur Qualité de Colruyt en charge du projet Éco-Score

Pour ce faire, l'enseigne de Hal est partie d'une base de données française existante, Agribalyse, qui analyse le cycle de vie du produit: production, transport, fabrication des emballages, émissions de CO₂, impact sur l’eau, etc. "L’inconvénient, c’est que cela ne prend pas en compte des aspects connexes comme la saisonnalité ou le pays d'où vient le produit vendu. Un système de bonus-malus est donc prévu pour les intégrer", précise Stefan Goethaert, directeur Qualité de Colruyt en charge du projet Éco-Score.

Le principe d'utilisation est le même que pour le nutri-score, avec un code couleur (du vert au rouge) et un système de notes allant de A (pour les produits à l’empreinte environnementale la plus faible) à E (pour ceux dont l'impact environnemental est le plus lourd).

Des réticences

Contrairement à celui-ci, déployé en France par une agence publique (Santé publique France), l’éco-score est une initiative purement privée, lancée par une dizaine d'acteurs, dont des applications pour consommateurs (Yuka, Open Food Facts, Etiquettable) et une épicerie bio en ligne. En France, elle suscite d'ailleurs les réticences d'associations écologistes et de consommateurs qui estiment que les données d'Agribalyse risquent de "favoriser" l'agriculture intensive, l'analyse du cycle de vie "favorisant les cycles de production les plus courts, donc les plus industriels".

"Dans les prochains mois, nous centrerons nos efforts sur l’élargissement de l’assortiment doté de l’éco-score, y compris du côté des marques nationales." Stefan Goethaert

Chez Colruyt, on ne veut plus attendre: le consommateur est demandeur d’informations environnementales, dit-on. Dans un premier temps, l'éco-score sera consultable uniquement via l'application SmartWithFood. "Dans les prochains mois, nous centrerons nos efforts sur l’élargissement de l’assortiment doté de l’éco-score, y compris du côté des marques nationales, et sur l’extension aux autres applis, notamment la carte Xtra", ajoute Stefan Goethaert. Une extension aux marques nationales sera négociée avec les fournisseurs.