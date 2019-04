Colruyt lance une filière bovine pour contourner les intermédiaires

La chaîne de supermarchés Colruyt veut réduire les intermédiaires et doper la rémunération des producteurs.

Le numéro un de la grande distribution en Belgique souhaite contourner les négociants et les grossistes en viande pour acheter directement les blancs bleus belges aux éleveurs, regroupés en organisations de producteurs. Colruyt Group lance donc une filière bovine afin de réduire les intermédiaires et doper la rémunération des producteurs, annoncent Le Soir et De Standaard.