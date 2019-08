Colruyt mange son pain noir: les trois obstacles à surmonter

La traversée du désert a débuté le 18 juin avec la publication des résultats annuels . Si les bénéfices se sont révélés conformes aux attentes, le marché n’a guère apprécié l’annonce d’une pression plus forte sur les prix attendue pour l’exercice en cours avec comme résultat la plus forte chute de l’action (-15%) depuis son introduction en Bourse en 1977. La baisse s’est poursuivie et elle atteint désormais 28% .

Signe avant-coureur?

La menace Jumbo

• Tout d’abord, les fondamentaux du marché en Belgique connaissent des difficultés croissantes. Le nombre de magasins ne cesse de progresser. Jumbo (lire plus bas) entre en Belgique cette année et compte à terme ouvrir quelque 100 de points de vente. Ahold Delhaize, de son côté, a annoncé son intention d’ouvrir une centaine de supermarchés d’ici y trois-quatre ans et Albert Heijn vise 30 à 50 magasins supplémentaires en Flandre dans les prochaines années. En plus de cela, l’augmentation des accises sur l’alcool a provoqué une hausse des achats transfrontaliers des clients belges.