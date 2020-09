Colruyt mise sur un résultat stable pour l’exercice en cours

Ambiance "covid-19" à l’AG de Colruyt . Port du masque, distance de 1,5 mètre entre les participants, écran de plexiglas entre administrateurs et dirigeants... Passant en revue l’exercice écoulé (clôturé le 31 mars), marqué à la fin par la pandémie du Covid 19, le CEO et président Jef Colruyt a salué l’engagement de ses troupes face à la crise et s’est réjoui de résultats "solides". Ce qui s'est traduit par une hausse de 3% du dividende à 1,35 euro brut, soit 182,8 millions distribués. "En dix ans, on en a distribué pour 1,62 milliard", s’est-il félicité.