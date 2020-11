Colruyt octroie un jour de congé supplémentaire au personnel de ses magasins

Ce jour de congé supplémentaire est fixé au samedi 2 janvier 2021. Plus de 500 magasins du groupe Colruyt (magasins Colruyt, OKay, OKay Compact, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Fiets! et Dreambaby) en Belgique, à l'exception des magasins indépendants Spar Colruyt Group, resteront fermés ce jour-là. Plusieurs milliers de collaborateurs de Colruyt sont donc concernés.