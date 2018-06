Colruyt s'envole en Bourse après ses bons résultats

Le premier semestre du groupe Colruyt avait été marqué par un recul de ses marges, tirées vers le bas par la pression des campagnes promotionnelles de la concurrence, notamment les hard discounters Aldi et Lidl. Visiblement, les rivaux du groupe de Hal ont ressenti le besoin de se donner un peu d’oxygène. Les choses se sont en tout cas calmées au second semestre.

Baisse neutralisée

Face aux actions promotionnelles des concurrents, Colruyt, fidèle à sa politique d’ajustement permanent aux prix les plus bas, avait subi au premier semestre un recul de sa marge bénéficiaire brute et de sa marge opérationnelle.

"Nous avons constaté au second semestre que les actions promotionnelles de nos concurrents étaient moins intensives. Mais ces résultats sont aussi le résultat des efforts consentis par nos collaborateurs pour améliorer l’efficacité des opérations. Et les investissements dans l’automatisation ont été rentabilisés" , souligne Marc Hofman, le directeur financier du groupe Colruyt.

Toujours plus présent

Les magasins Colruyt de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 2% en raison de l’afflux de nouveaux clients et de l’inflation. Les magasins OKay, Bio-Planet et Cru ont vu leurs revenus gonfler de 7%, une hausse portée notamment par de nouvelles ouvertures de magasins.