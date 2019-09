Colruyt sous pression en Bourse: les explications

Ce mercredi matin, l'action Colruyt a perdu plus de 3% en Bourse sans que rien dans l'actualité ne puisse éclairer ce brusque recul. Plusieurs éléments peuvent toutefois expliquer la pression vendeuse qui pèse sur la valeur.

Aucun broker à l'achat

Rien dans l’actualité ne vient expliquer ce brusque recul. Peut-être qu’un broker a revu à la baisse ses perspectives sur la valeur et qu’il réserve pour l’instant ses conclusions à ses clients comme cela arrive régulièrement.

Pour l’instant aucun analyste suivant la valeur ne recommande son achat. Selon Bloomberg, ils sont 16 à conseiller de s’en tenir à l’écart ("vendre") et seulement trois suggèrent de la conserver. L’objectif de cours moyen s’élève à 42,7 euros, soit un niveau inférieur à celui constaté sur le marché.

Sofina a réduit sa position

Depuis le 18 juin, date de la publication de ses résultats annuels , le titre Colruyt a chuté de 27% après avoir connu une ascension étonnante en dépit des avis négatifs de la plupart des analystes. C’est l’annonce d’une pression plus forte sur les prix attendue pour l’exercice en cours qui a enclenché la pression vendeuse sur la valeur.

Jumbo, l'épée de Damoclès

La grande crainte était de voir Jumbo se positionner sur le même créneau en Belgique. Mais, d’après une revue professionnelle , Jumbo n’a pas l’intention d’offrir la garantie du prix le plus bas dans ses magasins belges. Il éviterait ainsi une guerre ouverte avec Colruyt qui reste l’enseigne numéro un en Belgique.

AG, le 25 septembre

Le mois dernier une analyste de Morgan Stanley a identifié, outre Jumbo, deux autres éléments qui risquent de peser sur les activités de Colruyt. Un: les fondamentaux du marché en Belgique qui connaissent des difficultés croissantes avec un nombre de magasins en augmentation et une hausse des achats transfrontaliers des clients belges. Et deux: le manque d’échelle en France où Colruyt exploite actuellement 85 magasins. Il depuis lors annoncé son intention de renforcer sa présence dans l'Hexagone.

Le 25 septembre, on y verra plus clair sur l’état de santé du groupe. Lors de l’assemblée annuelle qui se tient ce jour-là, il est de coutume pour la direction de donner des indications sur l’évolution de ses activités au cours des six premiers mois de son exercice à cheval.