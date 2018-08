Colruyt va ouvrir davantage d'OKay Compact

Le groupe Colruyt veut répondre à une tendance grandissante: les consommateurs se dirigent de plus en plus vers des supérettes de quartier pour faire leurs courses, et ce plusieurs fois par semaine. Pour ce faire, le groupe veut ouvrir plus de magasins OKay Compact, une chaîne de petits magasins de ville lancée en 2015, dont la superficie est beaucoup plus petite que les supermarchés Colruyt classiques.