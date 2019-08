Colruyt veut renforcer sa présence en France

Colruyt a décidé de donner un coup d’accélérateur à l’extension de son parc de magasins en France. Sept ont été ouverts l’an dernier et six autres sont prévus cette année.

Les dirigeants de Colruyt avaient-ils anticipé les inquiétudes de Morgan Stanley sur le manque d’échelle en France avec seulement 85 magasins? Toujours est-il que l’enseigne de Hal a décidé de donner un coup d’accélérateur à l’extension de son parc de magasins outre-Quiévrain. "Depuis un an, nous nous sommes fixés pour objectif d’ouvrir entre 5 et 7 nouveaux magasins par an, contre 3 ou 4 auparavant", précise Marc Hofman, le directeur opérationnel de Colruyt. Sept magasins ont été ouverts en France l’an dernier, et six autres sont prévus cette année.