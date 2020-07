Comeos s'insurge contre la limitation du chèque consommation

Un projet de loi doit être présenté à la Chambre plus tard dans la journée afin de restreindre le chèque consommation aux commerces employant moins de 10 personnes. Une injustice pour la fédération du commerce et des services, Comeos. "Tous nos magasins non alimentaires ont été fermés pendant le confinement et on nous refuse à présent catégoriquement les mesures de relance, ce qui est inacceptable!", s'insurge l'organisation dans un communiqué.