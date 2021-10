Coolblue en route vers Euronext Amsterdam

Coolblue veut lever 150 millions d'euros de nouveaux capitaux via une introduction sur les marchés. Il émettra, pour ce faire, de nouvelles actions. Coolblue vise un flottant de 20 à 30 %.

Étape logique

Les investisseurs particuliers belges auront la possibilité de souscrire à l'IPO. Elle bénéficiera aussi au personnel de Coolblue, l'entreprise ayant récemment offert à ses employés (qui travaillaient depuis au moins un an) un package d'actions en guise de bonus.

Pour Piet Zwart, fondateur et actionnaire principal, il s'agit d'une étape "logique" dans le développement. L'introduction en bourse intervient à un moment où les marchés boursiers affichent de nouveaux sommets.

Année florissante

Le résultat brut d'exploitation (ebitda) de Coolblue a plus que doublé (+136%), à 114 millions d'euros en 2020.

Sur le plan opérationnel, Coolblue affiche une belle rentabilité. L'année dernière, le chiffre d'affaires a profité de la pandémie et augmenté de 34%, à 2 milliards d'euros.

En raison des confinements, les consommateurs ont pleinement découvert la facilité des achats en ligne. Le résultat brut d'exploitation (ebitda) a plus que doublé (+136%), à 114 millions d'euros. Le bénéfice net sous-jacent s'élève à 53 millions d'euros. Cette tendance haussière s'est poursuivie au premier semestre 2021 où Coolblue et ses quelque 6.000 salariés ont enregistré une croissance de 31% du chiffre d'affaires.

L'argent dégagé par cette arrivée sur les marchés servira au financement de son expansion. La société se développe, en effet, également en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne... via un réseau de magasins physiques. Elle souhaite aussi investir dans son concept Home&Go et dans l'automatisation de ses sites logistiques.