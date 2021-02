Coolblue ouvrira 2 nouveaux magasins cette année en Belgique

La société néerlandaise de vente en ligne Coolblue a engrangé 2 milliards d'euros de revenus en 2020, dont 550 millions en Belgique. Où elle n'a pas fini de s'étendre.

Comme pour bien d'autres plateformes de vente en ligne, le cru 2020 restera dans les mémoires chez Coolblue. La société néerlandaise a bénéficié à plein du confinement entraîné par la pandémie de coronavirus, qui a poussé nombre de consommateurs à se tourner vers leur smartphone ou leur ordinateur pour effectuer leurs emplettes.

L'entreprise néerlandaise de commerce en ligne, qui a fait l'an dernier son entrée sur le marché allemand, a bouclé l'exercice 2020 sur un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros (+34%). Son excédent brut d'exploitation (Ebitda), de 114 millions d'euros, est quant à lui plus de deux fois supérieur à celui de 2019.

550 millions € En Belgique, le chiffre d'affaires a progressé de 47%, passant de 373 millions à 550 millions d'euros.

Coolblue a notamment bien compris tout le bénéfice qu'elle pouvait tirer de la forte demande, par les employeurs, de solutions pour leur personnel contraint au télétravail. Elle y a répondu en introduisant la "Boutique de Télétravail", un service qui a permis à des employeurs belges et néerlandais d'équiper plus de 48.000 collaborateurs d'un espace de travail confortable à domicile.

CoolblueVélo étendu

En Belgique, le bond du chiffre d'affaires est plus impressionnant encore: il y a progressé de 47%, passant de 373 millions à 550 millions d'euros. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans (244 millions). Une évolution somme toute logique, le Belge s'étant montré jusqu'ici plus tiède que son voisin du nord à l'égard du commerce en ligne.

Chez nous, la société néerlandaise a étendu son service de livraison et d'installation de produits blancs et de téléviseurs à tout le pays et déployé son service de livraison CoolblueVélo, qui permet de livrer les commandes dans plus de 20 agglomérations.

La Belgique représente donc désormais plus du quart du chiffre d'affaires de Coolblue. Qui entend bien battre le fer tant qu'il est chaud. Au magasin de Hasselt et au "flagship store" de Bruxelles, ouverts l'an dernier, viendront s'ajouter "au moins" deux nouveaux magasins.

"Cette année, nous prévoyons d'étendre notre service de livraison CoolblueVélo dans d'autres villes belges." Camille Depuydt Directrice générale de Coolblue Belgique

"Cette année, nous prévoyons d'étendre notre service de livraison CoolblueVélo dans d'autres villes belges", ajoute Camille Depuydt, directrice générale de Coolblue Belgique. De quoi permettre d'engager quelque 150 salariés supplémentaires qui viendront compléter les effectifs actuels d'environ 700 personnes.

En Wallonie?

La responsable des activités belges s'abstient à ce stade d'en dire plus sur les localités visées, pas plus qu'elle ne précise où seront implantés les deux magasins qui viendront s'ajouter aux cinq actuels (Bruxelles, Hasselt, Anvers, Zaventem et Gand). Elle refuse également de confirmer une implantation en Wallonie (Liège et Charleroi ont déjà été cités). "Tout ce que je peux dire, c'est que nous ouvrirons au moins deux magasins supplémentaires en Belgique".

Attaquer le sud du pays serait dans la logique des choses. Sans donner de chiffres, la responsable de Coolblue Belgique fait en effet état d'une "forte progression" du nombre de clients en Belgique francophone. Le magasin phare de l'avenue Louise, à Bruxelles, n'y est pas étranger.

Camille Depuydt s'abstient de préciser la part prise par les magasins physiques dans le chiffre d'affaires. "Ce qui est certain, c'est que les magasins sont un complément de notre site web et notre application. Le client a accès à des services auxquels il ne peut accéder en restant derrière un écran. Tester des produits, par exemple", dit-elle.