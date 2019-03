Coolblue va ouvrir des magasins à Charleroi et à Liège

Après avoir annoncé la semaine dernière son intention d’ouvrir un premier magasin physique à Bruxelles , le site néerlandais d’e-commerce spécialisé dans l’électro (électronique grand public, électroménager, téléphonie…) veut également s’installer à Charleroi et à Liège , la Wallonie étant considérée comme un nouveau moteur de croissance C’est ce qu’indique le magazine Gondola citant les propos de la direction de Coolblue tenus lors de l’événement Winkellocatiemarkt Belgïe 2019.

Lire plus

Coolblue va donc enfin concrétiser ce qu’il avait annoncé en juin 2017 lors du lancement de son site Web en français . Coolblue compte déjà trois magasins physiques en Flandre: Anvers, Lochristi et Zaventem. Un quatrième est également prévu à Gand.

L’entreprise est, il est vrai, en pleine croissance. En 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,350 milliard d’euros en hausse de 13,4% par rapport à 2017 . Même tendance en Belgique avec des revenus passés de 309 à 347 millions. L’ebitda du groupe a grimpé de 23,7% à 21,1 millions . Le bénéfice net a lui atteint 12,1 millions. La firme compte plus de 3.600 employés.

Coolblue est donc en train de passer d’un modèle de pure player à un modèle omnicanal, le tout au départ d’un entrepôt central de 110.000 mètres carrés basé à Tilburg dans le sud des Pays-Bas. Selon l’entreprise, posséder des magasins en dur lui permet de mieux connaître sa clientèle et de lui proposer différents services: tests de produits, réparation de téléphones, retour et collectes de produits, etc.