D'ici cinq ans, 30 Shop & Go de plus dans les stations Q8

Dopés par le succès de leur partenariat, le groupe pétrolier Q8, le distributeur Delhaize et l’enseigne de boulangerie Panos veulent étendre leur partenariat.

Le temps de la station-service où l’automobiliste venait s’acheter vite fait un paquet de cigarettes ou une petite friandise à grignoter après son plein est révolu. Aujourd’hui, le client a le choix entre des stations-service flanquées d’une supérette de mieux en mieux achalandée et des pompes automatiques sans personnel proposant des ristournes substantielles sur les carburants.

De plus en plus mobile, le consommateur fait ses courses un peu partout. Pour l’accueillir au mieux, les grands groupes pétroliers ont bien compris tout l’intérêt de s’allier à des enseignes de distribution pour pouvoir proposer une offre suffisamment attrayante. Louis Delhaize, par exemple, a noué un partenariat exclusif avec Texaco. Carrefour exploite des magasins de proximité Express dans des stations Lukoil, Shell et Total.

Le partenariat le plus étendu n’est autre que celui qui lie, depuis 2000, Q8 à Delhaize et à Panos. Nespresso s’y est joint en 2015 et Godiva l’an dernier. Ils disposent aujourd’hui d’un parc de 122 magasins (dont 60 en Wallonie et 4 à Bruxelles) sur un total de 540 stations-service Q8. Auxquels il convient d’ajouter les 25 "shops" installés au Grand-Duché.

800.000 euros par magasin

Renouvelé il y a cinq ans, le contrat qui lie pendant 15 ans le pétrolier koweïtien, l’enseigne de distribution et le groupe de boulangerie est appelé à se développer dans les années à venir. "L’objectif est d’arriver à une trentaine d’ouvertures de nouveaux magasins d’ici cinq ans et de rénover 10 à 15 magasins existants par an", explique Koen Vankelst, directeur des opérations de Q8.

Le chiffre d’affaires annuel de nos Shop & Go oscille entre 2 et 3 millions d’euros. Katia Van Bouwel Porte-parole de Q8

C’est Q8 qui prend en charge les investissements, à raison de 800.000 euros en moyenne par nouveau magasin. L’investissement global devrait donc tourner autour des 25 millions d’euros, sans compter les frais de rénovation des commerces existants.

Ces nouveaux magasins seront agencés selon un nouveau concept qui vient d’être mis en œuvre dans un Shop & Go flambant neuf installé au Linkeroever, à Anvers.

Celui-ci a nécessité un investissement de 1,1 million d’euros. Les quelque 4.000 références proposées sur 170 mètres carrés ne s’adressent pas qu’à l’automobiliste de passage. "Des riverains viennent aussi y faire leurs courses. Le client potentiel, c’est M. et Mme Tout-le-monde", souligne Kris Volckaert, vice-président de Delhaize en charge des magasins affiliés.

Aujourd’hui, 35% des Panos du pays sont installés dans des magasins de stations Q8. Karl Selleslaghs Directeur général de Panos

Le troisième partenaire, Panos, n’est pas laissé sur le côté. La boulangerie est installée au milieu du magasin. L’entreprise de boulangerie a bien compris l’intérêt de ce partenariat. "Aujourd’hui, 35% des Panos du pays sont installés dans des magasins de stations Q8", précise Karl Selleslaghs, directeur général de Panos.