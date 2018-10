De nombreux magasins Mestdagh en grève pour 3 jours

Les négociations relatives au plan social annoncé par la direction de Mestdagh en mai dernier sont, selon les syndicats, dans l'impasse. Pourtant le temps presse: le recours aux régimes de prépensions à 56 ans ne sera plus possible après la fin de l'année.

Nouveau mouvement de grogne dans les magasins du groupe Mestdagh alors que les négociations sur le plan social sont au point mort. Selon Danny Dubois, permanent CNE, les travailleurs devraient se croiser les bras trois jours durant . Au moins quinze grandes surfaces sont fermées ce matin, en région liégeoise, à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Des assemblées du personnel sont en cours dans le Namurois et si les informations en provenance des environs de Charleroi demeurent parcellaires, les syndicats sont confiants quant au fait que tous les magasins resteront portes closes ce mardi.

Les syndicats dénoncent l'attentisme de la direction , qui n'a pas encore clairement exposé sa vision pour l'avenir des 56 magasins intégrés et louvoie dans la conclusion du plan social.

Le 7 mai dernier, Mestdagh annonçait une importante restructuration incluant la suppression de quelque 450 emplois, sur les 2.300 travailleurs que compte le groupe. Depuis lors, cinq conseils d'entreprise extraordinaires et six réunions de négociation ont été organisés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, selon les syndicats. "À ce jour, nous devons constater que le blocage est total et que la direction n'entend pas donner satisfaction aux représentants des travailleurs: aucune solution n'est trouvée pour un plan social digne de ce nom. L'urgence du plan social s'impose pourtant à nous puisque des prépensions à 56 ans ne seront possibles que jusque fin 2018." Le temps est donc compté pour les négociateurs.