Decathlon investit l'"Ilot" de Liège

L'équipementier et détaillant de sport français espère bénéficier de l'attractivité de l'"Ilot" et de ces 20.000m² de commerces. Racheté par les spécialistes de la revalorisation immobilière de Limestone Investors en 2015, cet espace ouvert "mêlant commerces, loisirs, logements et bureaux au centre de Liège" a pour objectif premier de dynamiser le quartier selon le communiqué officiel.