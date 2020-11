Decathlon: les élections sociales ciblées par les syndicats

Nouvelle crispation du climat social chez Decathlon. Après la grève de juin dernier au centre logistique de Willebroek contre le retrait d’une prime et l'introduction du travail en soirée et de nuit, les syndicats s'élèvent contre l'organisation des élections sociales prévues ce jeudi.

Selon le front commun, la direction du distributeur français d'articles de sport a rejeté ses propositions visant à organiser l'élection à distance. Or, avec le deuxième confinement, tous les magasins Decathlon sont fermés. Hormis quelques exceptions - l’équipe logistique, le click&collect et le siège social -, la majorité des membres du personnel sont en chômage temporaire et ne sont donc pas présents au travail.