Delhaize Belgique et Bol.com vont collaborer pour la rentrée

Le géant de la grande distribution néerlandais Ahold Delhaize va accélérer les collaborations entre Delhaize Belgique et bol.com, son site de commerce en ligne. Bol.com fera office de volet "non-food" (non alimentaire) en ligne de Delhaize. Les deux partenaires lanceront une première action commune en août et septembre, en vue de la rentrée des classes.