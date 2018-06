Delhaize Belgique va ouvrir 80 magasins

À contre-courant d’autres enseignes qui resserrent les boulons, Delhaize Belgique entend élargir ses horizons. Son nouveau CEO, Xavier Piesvaux, prône une amélioration du service, un renouvellement de la marque propre et une extension du parc de magasins.

Le rendez-vous est fixé au Delhaize Molière, à Ixelles. C’est dans ce magasin moderne et lumineux, ouvert il y a un an en lieu et place du supermarché un peu décati qui se trouvait de l’autre côté de la chaussée, que les communicants de l’enseigne au lion ont choisi d’organiser la première rencontre du nouveau patron de Delhaize Belgique, Xavier Piesvaux, avec les journalistes.