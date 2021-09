Delhaize aguiche les entreprises avec des réductions sur les aliments sains

Le distributeur belge propose aux entreprises un système d'abonnement permettant à leur personnel de bénéficier d'une réduction de 20% sur les aliments sains.

Cinq euros par mois et par travailleur pour permettre au personnel de bénéficier d'une réduction de 20% sur les produits affichant un Nutri-Score A ou B: en lançant le concept Healthy Membership Program, développé avec la start-up technologique Unbox, Delhaize cherche à séduire les entreprises et les associations en les aidant à optimiser le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs.

L'idée sous-jacente, c'est bien sûr la fidélisation de la clientèle. Pour cela, l'enseigne au lion passe par le canal entrepreneurial, en proposant un programme qui "présente également un avantage financier pour les entreprises et les organisations qui y participent". Plafonné à 60 euros par mois et accessible via la carte de fidélité SuperPlus, l'abonnement est en effet exonéré d’impôts et de cotisations de sécurité sociale.

Lire aussi Plus Delhaize en sait sur vous, plus vous aurez des promos

Incitant financier

Ce concept "est basé sur le projet pilote Healthy Ucoins qui a été testé avec succès en 2019 par Unbox et Delhaize auprès d'une sélection d'entreprises. L'analyse de ce projet pilote avait alors révélé que les ventes de produits ayant un Nutri-Score A ou B augmentaient substantiellement si les participants bénéficiaient d'une réduction supplémentaire à l'achat de ces produits plus équilibrés", explique Erik Saelens, fondateur et directeur stratégique d'Unbox, dans un communiqué.

10.000 travailleurs La mutuelle Partena et de grands employeurs se sont déjà engagés. De quoi permettre à quelque 10.000 travailleurs de bénéficier de la réduction.