Delhaize déménage son siège central à Zellik

Delhaize quitte son siège historique de Molenbeek. La marque au lion installe son bureau central à Zellik et va y rapatrier de nombreux services.

Centralisation de toutes les activités

D'autres services de Delhaize s'installeront ensuite aussi dans les bureaux de Zellik. La centaine de collaborateurs du service IT pour Ahold-Delhaize Europe, installés actuellement à Anderlecht, y emménageront aussi l'an prochain. Tout comme l'activité de mise en bouteille des vins (en 2021).

"Outre la logistique et la chaîne d’approvisionnement, les départements achats et qualité sont déjà implantés à Zellik", rappelle l'enseigne de grande distribution qui indique aussi que "d’autres services de support comme le Marketing, les RH, l’IT, le Technique, le Legal, les Corporate affairs, la Finance", seront à terme regroupés sur un seul et unique site. "Ce déménagement va augmenter l'efficacité de notre groupe, car se trouver physiquement dans un même lieu va nous permettre de mieux travailler ensemble", souligne ainsi Roel Dekelver, le responsable de la communication chez Delhaize.