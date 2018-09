Delhaize lance son nouveau concept de supermarchés

La marque au lion applique, dans ces nouveaux supermarchés, sa nouvelle stratégie en matière d'alimentation saine, de facilité d'achat et d'accès aux produits à prix compétitif. Pour ce faire, l'aménagement du magasin a été complètement repensé: un service boucherie (et non plus uniquement un rayon) est prévu, tout comme un "fresh atelier" pour les préparations à la minute.