Delhaize met fin à sa collaboration avec le fournisseur controversé El Pozo

Il y a quelques semaines, on apprenait grâce à des images chocs filmées par Animal Equality qu' un fournisseur espagnol de Colruyt et Delhaize , El Pozo, ne respectait pas du tout les conditions européennes du bien-être animal.

The Secret of El Pozo

"Malgré les contrôles mis en place, force est de constater que le bien-être des animaux est encore bafoué. Delhaize fait plus que jamais du bien-être animal une priorité et tient à lancer un signal clair quant à son refus de toute forme d'abus", annonce l'enseigne. Outre la fin de sa collaboration avec le fournisseur incriminé et la communication envoyée, elle annonce qu'elle travaille à une charte "dans laquelle elle officialise un certain nombre de directives et d'engagements à ce sujet".