Delhaize part à la chasse au plastique, au CO2 et au gaspi

Le pan le plus visible de cette initiative, présentée dans un supermarché de Nivelles - un des 10 magasins "pilotes" visant à tester les nouveaux rayons fruits et légumes -, c'est la suppression des sacs en plastique servant à emballer les produits en vrac ou disponibles aux caisses. "La première chose à faire est de supprimer les plastiques là où c'est possible", explique Xavier Piesvaux, le CEO de Delhaize. "Dorénavant, les fruits et légumes nous sont fournis et vendus en vrac". De quoi permettre de réduire de 80% le recours au plastique d'ici un an. Les efforts consentis devraient permettre de supprimer 12 tonnes de plastique en moyenne par supermarché et par an.