Delhaize redresse la tête en Belgique

Depuis la fusion avec Ahold en 2016, Delhaize était un peu le mouton noir du groupe belgo-néerlandais de grande distribution, affichant des performances souvent décevantes. Les résultats du premier trimestre 2018 livrés ce mercredi semblent inverser la tendance. La firme au lion affiche une croissance de ses ventes de 4,1% à périmètre comparable, soit 1,245 milliard d’euros. Une performance qualifiée d’encourageante par le groupe, fruit de nouvelles initiatives commerciales et opérationnelles. Par contre le résultat opérationnel sous-jacent est en léger repli à 28 millions, contre 29 un an plus tôt.