Delhaize repart de l'avant

L'enseigne belge du groupe Ahold Delhaize recueille les premiers fruits de son redéploiement stratégique: les ventes du 4e trimestre progressent de 3% sur base comparable et le bénéfice opérationnel bondit de 12 à 33 millions d'euros. La progression des ventes est dans la ligne de l'ensemble du groupe.

La mise en oeuvre du plan stratégique lancé l'an dernier par Delhaize Belgique porte ses premiers fruits. L'enseigne au lion a bouclé son exercice 2018 sur un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros, soit 2,2% de plus sur base comparable qu'en 2017. Sur le seul 4e trimestre, la croissance atteint même 3% à 1,34 milliard d'euros - avec toutefois un effet calendrier favorable d'un jour d'ouverture supplémentaire.

La rentabilité progresse de manière plus nette. Delhaize Belgique engrange un bénéfice opérationnel de 33 millions d'euros sur le seul 4e trimestre, contre 12 millions un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, celui-ci passe de 86 à 126 millions d'euros. La marge opérationnelle atteint ainsi 2,8 %, contre 2,2% sur l'exercice 2017.

"Delhaize, qui peut s'appuyer sur une très bonne base de clientèle et gagne des parts de marché, va renforcer son offre en frais et ouvrir une centaine de nouveaux supermarchés et Proxy. La Belgique est un marché très compétitif, mais nous pouvons nous appuyer sur nos trois marques: Delhaize, la marque leader, Albert Heijn et bol.com", précise Frans Muller, le président et CEO d'Ahold Delhaize

Les performances du groupe Ahold Delhaize dans son ensemble sont du même acabit. L'exercice 2018 se solde par un chiffre d'affaires de 62,89 milliards d'euros (+2,5% à change constant), dont 3,49 milliards réalisés en ligne (+24,8%). Le bénéfice opérationnel passe de 2,23 à 2,4 milliards d'euros (+10,5% à change constant).

"En 2018, nous avons pour l'essentiel achevé le processus d'intégration consécutif à la fusion (entre Ahold et Delhaize, NDLR) et obtenu les synergies promises. (...) Aujourd'hui, Ahold Delhaize est prêt pour le futur, avec un profil financier très robuste et la structure adéquate pour continuer à développer nos marques, tant en magasin qu'en ligne", souligne Frans Muller, cité dans le communiqué.