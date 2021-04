Delhaize veut être neutre en carbone pour la fin de l'année

Lancé en 2019, le programme The Lion's Footprint, un plan en trois volets (neutralité carbone et plastique, lutte contre le gaspillage alimentaire) de réduction de l'empreinte écologique de Delhaize, franchit un cap important. L'enseigne belge du groupe Ahold Delhaize a annoncé ce jeudi que ses 763 magasins en Belgique, intégrés comme indépendants, sont désormais neutres en CO₂.

Delhaize y est parvenu via une série de mesures: utilisation d'électricité verte, pompes à chaleur, panneaux solaires, éclairage LED, réfrigérants naturels...

"En tant que l'un des plus grands retailers de Belgique, nous voulons créer un impact positif."

Cette première étape doit être suivie d'efforts dans les autres départements (bureaux, centres de distribution, camions). "En tant que l'un des plus grands retailers de Belgique, nous voulons créer un impact positif et nos émissions de CO₂ font partie de notre responsabilité. Les magasins neutres en carbone sont un pas dans la bonne direction", souligne Xavier Piesvaux, le CEO de Delhaize, dans un communiqué.

Réduction et compensation

En 12 ans, Delhaize a réduit ses émissions de CO₂ de 70%, ce qui représente plus de 93.000 tonnes de carbone "économisé" par an. Comme il est actuellement impossible d’éliminer entièrement les émissions de CO₂, les 30% restants sont compensés par le lancement ou le soutien de projets durables en Belgique et à l'étranger.