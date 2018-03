Des géants américains de la distribution relèvent à 21 ans l'âge pour acheter une arme

Les conséquences de la fusillade dans le lycée de Floride continuent d'apparaître. Alors que plusieurs entreprises tournent le dos à la NRA, Walmart et Dick's Sporting Goods restreignent leurs ventes d'armes aux jeunes.

Deux grandes enseignes américaines veulent restreindre la vente d'armes dans leurs magasins. Donald Trump avait déjà annoncé son soutien à des mesures de contrôle plus strict sur la vente d'armes, comme notamment la vérification des antécédents psychologiques de l'acheteur et une révision de l'âge légal à 21 ans pour acheter une arme.

Il a demandé aux législateurs des deux partis d'y travailler ensemble. "Vous avez peur de la NRA" (National Rifle Association), le puissant lobby américain des armes, a-t-il lancé à un sénateur républicain.

Beaucoup se sont émus qu'à 19 ans, le tireur de Parkland ait pu acheter légalement un fusil d'assaut AR-15; et ce alors qu'il est trop jeune, au vu de la loi, pour consommer de l'alcool.

Vue en plein écran ©Photo News

Le géant des supermarchés Walmart veut lui aussi passer à l'action. Il a annoncé relever l'âge de vente des armes et des munitions dans ses magasins à 21 ans. "Compte tenu des récents événements, nous avons revu notre politique sur les armes à feu", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Un professeur armé dans un lycée de Géorgie Alors que le Président a fait part de son souhait de voir les professeurs américains armés, un professeur d'un lycée de Géorgie s'est retranché dans une classe, muni d'un pistolet. Il ne voulait blesser personne mais il a tiré un coup de feu quand le proviseur a tenté d'ouvrir la porte du local dans lequel il se trouvait. L'incident, qui s'est produit au lycée de Dalton, à 145 km au nord d'Atlanta, intervient le jour de la reprise des cours au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, où 17personnes ont été tuées par un jeune de 19 ans il y a 15 jours. Le professeur, Jesse Randal Davidson, 53 ans, a été arrêté et inculpé, entre autres, d'agression aggravée, de port d'arme dans l'enceinte d'un établissement scolaire, menaces de type terroriste et conduite dangereuse.

Depuis 2015, l'entreprise, qui assure se consacrer avec ses rayons d'armes aux "sportifs et chasseurs", ne vend plus de fusils d'assaut semi-automatiques. A l'époque, elle avait mis en avant non pas des considérations politiques ou sociétales, mais une baisse de la demande. Sauf en Alaska, Walmart ne vend pas non plus d'armes de poing.

Vue en plein écran ©AFP

Edward Stack, le PDG de Dick's Sporting Goods, une des plus grandes chaînes de magasins de sport des Etats-Unis, a lui aussi annoncé que son entreprise ne vendrait plus de fusils d'assaut semi-automatiques."Nous sommes profondément perturbés et attristés par les événements tragiques qui se sont déroulés à Parkland", a-t-il réagi, en révélant que sa société avait vendu en novembre 2017 une arme à Nikolas Cruz, responsable de cette tuerie qui a fait 17 morts il y a deux semaines.

Dick's ne vendra également plus de chargeurs à grande capacité. La vente d'armes sera aussi interdite aux moins de 21 ans.

Au-delà du symbole, l'annonce de Dick's Sporting Goods et de Walmart illustre la pression exercée actuellement sur les entreprises américaines pour se positionner dans le débat sur les armes. Certaines ont d'ores et déjà pris leurs distances, ne souhaitant plus être associées à la NRA au risque de perdre de nombreux clients.

Il est notamment question

• des loueurs de voitures Hertz et Enterprise (Alamo, National)

• des assureurs Metlife et Chubb

• la société de sécurité informatique Symantec

• les compagnies aériennes Delta Air Lines et United Airlines

La NRA a estimé que ces décisions étaient "un affichage honteux de la lâcheté civique et politique".