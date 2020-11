Des produits "non-essentiels" trop facilement accessibles?

C'est l'éternelle question de la lettre et de l'esprit d'une loi. Face à la seconde vague de Covid-19, le gouvernement fédéral oblige depuis le début du mois les commerces "non essentiels" à garder leurs volets clos. Pour éviter une concurrence déloyale, les grandes enseignes sont tenues de limiter l'accès de la clientèle aux rayons alimentaires et de produits essentiels, et de fermer des rayons comme l'électro-ménager, l'électronique ou la déco.