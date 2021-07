Des rayons vides chez Delhaize suite aux inondations

Delhaize est confronté à des rayons vides, faute de camions et de chauffeurs pour approvisionner les magasins. Certains exploitants menacent d’aller en justice.

«La moitié de mes rayons de fruits, légumes, produits laitiers, viande et poisson sont vides. Ce sont des produits de base. Il y a également des rayons vides du côté des aliments non périssables et des boissons, même si le problème est moins aigu.»